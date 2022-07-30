Не 10, а 15 тысяч: семьям с детьми дадут выплату в августе

Российские семьи с детьми очень ждут выплату от государства к школе, которая была в прошлом и позапрошлом годах. Однако, пока власти не приняли по ней решение. Зато известно, что в августе семьи могут получить по 15 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Речь идет об особо нуждающихся семьях с детьми, доход которых не превышает прожиточный минимум. Социальную выплату назначают родителям детей от 8 до 17 лет. Причем, выплата предназначается каждому ребенку, и в среднем составляет 15 тысяч рублей – такой уровень прожиточного минимума, но в каждом регионе сумма разная, сообщает сайт PRIMPRESS. К новому учебному году эти деньги будут как нельзя кстати.