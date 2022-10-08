Названы уважительные причины для неявки в военкомат

Не все граждане России мужского пола обязаны служить в армии, у некоторых мужчин ест шанс остаться дома, но для этого нужно иметь уважительную причину.

Главная причина - состояние здоровья. Избежать частичной мобилизации можно при утрате трудоспособности, вызванной заболеванием или увечьем человека.

Вторая - стихийное бедствие, которое препятствует призывнику явиться в военкомат.

Тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц.

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Но также важно понимать, что вышеуказанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения.