Названы три страны, паспорта которых дают возможность путешествовать без виз

Граждане этих государств могут свободно передвигаться практически по всему миру.
Граждане каких стран могут путешествовать без виз

Граждане каких стран могут путешествовать без виз? Фото: Global Look Press

Гражданам трех стран мира определенно повезло больше, чем другим. У них есть возможность путешествовать, не тратя время и деньги на визы.

Самую большую свободу передвижений по миру дают паспорта Японии, Сингапура и Южной Кореи. Граждане Японии могут беспрепятственно отправляться в 193 страны, Сингапура и Южной Кореи — в 192.

Сразу за азиатскими государствами в рейтинге разместились европейские. Паспорта Германии и Испании дают свободу передвижения без виз по 190 направлениям, а Финляндия, Италия и Люксембург — по 189. Далее идут Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция (пятое место), а Франция, Ирландия, Португалия и Великобритания заняли шестую позицию 

Новая Зеландия и США занимают в этом рейтинге только седьмую строчку наряду с Бельгией, Норвегией и Швейцарией.

Граждане Афганистана могут въезжать только в 27 стран без предварительного получения визы. Это последняя строчка рейтинга.

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По материалам MK.RU

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