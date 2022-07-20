Названы три страны, паспорта которых дают возможность путешествовать без виз

Гражданам трех стран мира определенно повезло больше, чем другим. У них есть возможность путешествовать, не тратя время и деньги на визы.

Самую большую свободу передвижений по миру дают паспорта Японии, Сингапура и Южной Кореи. Граждане Японии могут беспрепятственно отправляться в 193 страны, Сингапура и Южной Кореи — в 192.

Сразу за азиатскими государствами в рейтинге разместились европейские. Паспорта Германии и Испании дают свободу передвижения без виз по 190 направлениям, а Финляндия, Италия и Люксембург — по 189. Далее идут Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция (пятое место), а Франция, Ирландия, Португалия и Великобритания заняли шестую позицию

Новая Зеландия и США занимают в этом рейтинге только седьмую строчку наряду с Бельгией, Норвегией и Швейцарией.

Граждане Афганистана могут въезжать только в 27 стран без предварительного получения визы. Это последняя строчка рейтинга.