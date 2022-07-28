Названы страны с самым дорогим и самым дешевым Интернетом

Стало известно, в каких странах самый дешевый Интернет, а также жители каких государств вынуждены платить за «всемирную паутину» больше всех в мире. Данные о стоимости Сети раскрыл сайт «Коммерсант», основываясь на исследовании компании Сable.co.uk.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Самый дешевый Интернет оказался в Израиле 3 там 1 Гб трафика пользователю обходится в 0,04 доллара. На втором месте — Италия с 0,12 доллара за гигабайт. Третье место — у Сан-Марино.

А вот самым дорогим Интернет является на островах Святой Елены. Здесь юзерам приходится раскошеливаться на 41,06 доллара за гигабайт. Россия в списке занимает 30 место, согражданам приходится платить 0,48 доллара за гигабайт.