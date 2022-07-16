Названы страны, где россияне скупают недвижимость в условиях санкций

Как заметила Радченко, покупают недвижимость россияне и в Европе, прежде всего в Сербии. Также спросом пользуется недвижимость на Бали. Юго-Восточная Азия – привлекательное направление, сообщает радио Sputnik.

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Напомним, что против России в последние месяцы были введены беспрецедентные санкции. Однако российская экономика выдерживает этот удар.