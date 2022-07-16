Названы страны, где россияне скупают недвижимость в условиях санкций

Председатель Международного клуба инвесторов «Интеграция» Ирина Радченко рассказала, куда обращают свой взор наши граждане.
Недвижимость

Недвижимость. Фото: Global Look Press

Председатель Международного клуба инвесторов «Интеграция» Ирина Радченко заявила, что в условиях санкций россияне чаще всего скупают недвижимость в Турции и ОАЭ.

«Зарубежная недвижимость сейчас переживает бум, граждане достаточно массово скупают ее в Дубае и Турции».

Как заметила Радченко, покупают недвижимость россияне и в Европе, прежде всего в Сербии. Также спросом пользуется недвижимость на Бали. Юго-Восточная Азия – привлекательное направление, сообщает радио Sputnik.

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Напомним, что против России в последние месяцы были введены беспрецедентные санкции. Однако российская экономика выдерживает этот удар.

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