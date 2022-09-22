Названы регионы России, где 22-24 сентября ожидаются сильные дожди

В ряде регионов России в ближайшие дни 22-24 сентября ожидаются сильные дожди. Речь идет о Краснодарском, Ставропольском, Приморском, Хабаровском краях, Ростовской, Ярославской, Саратовской областях, республиках Северного Кавказа и Сахалине. А в регионах Северо-Западного федерального округа начнется период заморозков.

Об этом журналистам сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В связи с прохождением фронтальных разделов и большой неустойчивостью с 22 по 24 сентября в Краснодарском крае, включая Сочи, будут сильные дожди, в том числе ливневого характера, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду. В Ставропольском крае и северокавказских республиках аналогичная ситуация 22 и 23 числа, только там местами будет очень сильный дождь. Это значит, что может выпадать более 50 мм. Это крайне неблагоприятно», - цитирует синоптика ТАСС.