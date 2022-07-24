Названы приемы, отпугивающие телефонных аферистов

Назойливости мошенникам не занимать. Нежелательные звонки могут поступать десятками в день, выводя тем самым из душевного равновесия. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как бороться с незваными собеседниками.

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По словам Дайнеко, реже всего подвергаются атакам люди, игнорирующие звонки мошенников. Не идущие на контакт собеседники, грубияны, те, кто общается категорично и односложно, издевается и проявляется ассоциальность — тоже в числе тех, кого телефонные аферисты вряд ли когда-нибудь побеспокоят, отмечает эксперт.

В случае нежелательного звонка Дайнеко рекомендует прервать разговор и внести номер абонента в черный список. Чем меньше человек идет на контакт, тем реже его будут беспокоить аферисты, заверила специалист.

Источник: МК.