Названы 9 регионов, которые первыми получат деньги по новой программе расселения аварийного жилья

Правительство России запускает новую программу расселения аварийного жилья. Ее цель — ускорить снос или реконструкцию непригодных для жизни домов и позволить гражданам быстрее переехать в комфортное и безопасное жилье, заявил 24 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В 2022 году на эту сферу будет выделено 22,5 миллиарда рублей.

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Первыми выделенные средства получат девять субъектов, которые до 1 мая в полном объеме завершили работу по расселению из жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года. Это:

Дагестан;

Кабардино-Балкария;

Карачаево-Черкесия;

Чечня;

Магаданская область;

Сахалинская область;

Саратовская область;

Севастополь;

Санкт-Петербург.

«Благодаря этой дополнительной помощи они смогут обновить старый фонд общей площадью около 500 тысяч квадратных метров, что, несомненно, улучшит качество жизни более 26,5 тысячи человек», — цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер пояснил, что уровень софинансирования расходов регионов из федерального бюджета составит в среднем 60% и будет определяться с учетом бюджетной обеспеченности регионов.