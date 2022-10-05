Названы 5 категорий пенсионеров, которым могут повысить пособие по старости

Стали известны категории пенсионеров, которые могут обратиться в Пенсионный фонд России за перерасчетом их пенсий в сторону увеличения. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова.

Первая категория — лица, которые до 2002 года работали на предприятиях с более высокой зарплатой. Этот период стажа необходимо подтвердить и включить в общий счет.

Вторая категория — лица, которые ухаживали за инвалидом первой группы или за ребенком в возрасте до полутора лет. Таким людям тоже сделают перерасчет, к пенсии добавятся дополнительные баллы.

Третья категория — лица, которые сумеют подтвердить специализированный стаж: к примеру, 30 лет работы в сельской местности добавят к пенсии 25% от размера фиксированной выплаты, что составит 1805 рублей.

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Четвертая категория — пенсионеры, на иждивении у которых находится несовершеннолетний ребенок (или студент до 23 лет, но только если он учится на очном отделении).

Наконец, к пятой категории относятся те, кто проработал на Крайнем Севере не менее 15 лет, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Агентство бизнес новостей».