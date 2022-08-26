Названа точная дата: когда россияне получат по 10 000 рублей от Пенсионного фонда

Порядка 10 000 рублей смогут получить россияне уже в сентябре. На деньги от Пенсионного фонда могут рассчитывать те, кто оказался в определенной жизненной ситуации.

Средства могут получить семьи, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет. Причем, если малышу исполнится 8 лет уже в начале сентября, то можно подавать заявку на новую выплату. В таком случае она поступит до 15-го числа.