Названа точная дата: когда россияне получат по 10 000 рублей от Пенсионного фонда

Порядка 10 000 рублей смогут получить россияне уже в сентябре. На деньги от Пенсионного фонда могут рассчитывать те, кто оказался в определенной жизненной ситуации.
Средства могут получить семьи, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет. Причем, если малышу исполнится 8 лет уже в начале сентября, то можно подавать заявку на новую выплату. В таком случае она поступит до 15-го числа.
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«Деньги ПФР назначает только нуждающимся семьям. То есть доходы родителей должны быть на уровне ниже прожиточного минимума в регионе. Также важно еще пройти и по имущественным требованиям, которых в списке немало. Можно иметь две небольших квартиры и одну дачу, но не более», пишет PRIMPRESS.