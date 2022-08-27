Названа точная дата, когда пенсионерам дадут по 10 000 рублей

Российские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные деньги. Бонус будет приурочен ко Дню пожилого человека, который отмечают 1 сентября. При этом известно, что деньги начнут перечислять уже в сентябре.
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, местные власти различных регионов решили таких образом поддержать пожилых людей.
«Это День пожилого человека. По традиции, к этому празднику во многих регионах пенсионеры получают дополнительные деньги из местных бюджетов. Размеры таких выплат различаются в зависимости от субъекта Федерации», – рассказал Власов PRIMPRESS.
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Например, в Ненецком округе единовременная выплата составляет 10 тысяч рублей, а в ЯНАО планируют перечислить по 1120 рублей. Отмечается, что автоматически деньги перечислят тем, кто состоит на учете в соцзащите. Остальным нужно обратиться в МФЦ с заявлением.