Названа точная дата, когда пенсионерам дадут по 10 000 рублей

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Например, в Ненецком округе единовременная выплата составляет 10 тысяч рублей, а в ЯНАО планируют перечислить по 1120 рублей. Отмечается, что автоматически деньги перечислят тем, кто состоит на учете в соцзащите. Остальным нужно обратиться в МФЦ с заявлением.