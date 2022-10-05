Названа цена самых дешевых «горящих» туров в Турцию и Египет

Для российских туристов появились отличные новости — в продажу возвращаются дешевые «горящие» туры в Турцию и Египет.

По данным агрегаторов по поиску туров, неделя в пятизвездочном отеле на двоих с питанием по системе «все включено» может обойтись в 80-85 тысяч рублей. То есть это в два раза дешевле, чем было ранее.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Отдельные компании предлагают более дешевые туры. Например, если лететь «завтра», то за путевку можно отдать всего 52 тысячи рублей. Но речь идет именно о срочных вылетах.