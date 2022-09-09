Назван день, когда в России начнется бабье лето

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в России, особенно в центральной части, бабье лето с большей долей вероятности начнется 19 сентября. Теплая погода продержится до 26 сентября — целую неделю.
«Бабье лето у нас в принципе по прогнозу рассчитывается с 19 по 26 сентября. Очень похоже на то, что именно на эту неделю придется долгожданное бабье лето — период теплой и сухой погоды продолжительностью не менее трех-пяти дней, которого все ждут с 1 сентября».
Как отметил Шувалов, столбики термометра поползут вверх начиная с 12 сентября. Днем будет в среднем 16 градусов. Ночные температуры будут порядка пяти-семи градусов выше ноля, сообщает радио Sputnik.
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Напомним, что бабье лето наступает после значительного похолодания и может сопровождаться вторичным цветением некоторых растений, обычно цветущих только один раз в год.