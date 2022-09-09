Назван день, когда в России начнется бабье лето

Как отметил Шувалов, столбики термометра поползут вверх начиная с 12 сентября. Днем будет в среднем 16 градусов. Ночные температуры будут порядка пяти-семи градусов выше ноля, сообщает радио Sputnik.

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Напомним, что бабье лето наступает после значительного похолодания и может сопровождаться вторичным цветением некоторых растений, обычно цветущих только один раз в год.