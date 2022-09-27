Назад к кнопочным телефонам: в магазинах заметили взрывной спрос за гаджеты без сенсорных экранов

На фоне частичной мобилизации в России с 23 по 25 сентября выросло количество купленных кнопочных телефонов.

По данным компании МТС, такие гаджеты стали покупать в три раза больше по сравнению с предыдущими выходными 16-18 сентября. Также в три раза выросли продажи проводных наушников и в четыре раза — внешних аккумуляторов

По данным компании «Мегафон», в ее магазинах продажи кнопочных телефонов с 21 по 25 сентября увеличились на 86% по сравнению с предыдущей неделей.

А как отметили в «Ситилинке», в период с 22 по 25 сентября таких устройств было куплено на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.