Найден неизвестный автопортрет Ван Гога

Сотрудники Национальной галереи Шотландии сообщили сенсационную новость: найдено неизвестное ранее произведение нидерландского художника Винсента Ван Гога. Оказалось, что живописец спрятал свой автопортрет на обороте «Портрета крестьянки в белом чепце».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Это обнаружилось после того, как специалисты, готовя картину к выставке в Эдинбурге, сделали рентгеновский снимок полотна. Эксперты утверждают, что автопортрет написан Ван Гогом 137 лет назад. Рисунок был прикрыт листом картона, поверх которого было наложено несколько плотных слоев клея.

Предполагается, что художник замаскировал свою работу перед выставкой, которая проводилась в начале ХХ века, сообщает издание «РИА ФАН».