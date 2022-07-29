Навсегда исчезнут из магазинов: какие товары нельзя будет купить с 1 августа

Россиян предупреждают, что уже 1 августа с прилавков магазинов исчезнет ряд товаров. Причина – запасы на складах заканчиваются, а новых поставок больше не будет.
Речь идет о производителях Нennessy, Diageo, Beam Suntory и Edrington, а также о Brown-Forman. Теперь покупателям будут недоступны напитки Jack Daniel’s, Johnnie Walker, Jim Beam, Macallan и The Famous Grouse.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Руководитель компании AST Леонид Рафаилов отмечает, что если в ближайшее время не удастся наладить каналы поставок таких товаров, то их не останется в стране совсем. Об этом пишет PRIMPRESS.