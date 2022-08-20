Наступит полный ужас: синоптики огорчили россиян прогнозом погоды на сентябрь

Как сообщил портал PRIMPRESS, ночью 6 сентября столбики термометров и вовсе опустятся до шести градусов. Помимо этого, едва ли не каждый день будут идти дожди.

Такая же ситуация разовьется в Сибири. Там в начале первого месяца осени похолодает с восемнадцати-двадцати до пяти-шести градусов.