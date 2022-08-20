Наступит полный ужас: синоптики огорчили россиян прогнозом погоды на сентябрь

На следующей неделе синоптики пообещали жителям центрального региона аномально жаркую погоду. Увы, тепло не задержится в столице надолго.
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По информации специалистов метеопортала Gismeteo, в начале сентября жителям центра страны придется не сладко. Погода буквально сойдет с ума и резко изменится.
Вместо любимого всеми бабьего лета наступит резкое похолодание. Температура воздуха рухнет в несколько раз. За считанные дни с тридцатиградусной жары она упадет до девяти градусов.
Как сообщил портал PRIMPRESS, ночью 6 сентября столбики термометров и вовсе опустятся до шести градусов. Помимо этого, едва ли не каждый день будут идти дожди.
Такая же ситуация разовьется в Сибири. Там в начале первого месяца осени похолодает с восемнадцати-двадцати до пяти-шести градусов.