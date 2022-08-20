Наступит полный ужас: синоптики огорчили россиян прогнозом погоды на сентябрь

Метеорологи рассказали, стоит ли рассчитывать на бабье лето.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

На следующей неделе синоптики пообещали жителям центрального региона аномально жаркую погоду. Увы, тепло не задержится в столице надолго.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По информации специалистов метеопортала Gismeteo, в начале сентября жителям центра страны придется не сладко. Погода буквально сойдет с ума и резко изменится.

Вместо любимого всеми бабьего лета наступит резкое похолодание. Температура воздуха рухнет в несколько раз. За считанные дни с тридцатиградусной жары она упадет до девяти градусов.

Как сообщил портал PRIMPRESS, ночью 6 сентября столбики термометров и вовсе опустятся до шести градусов. Помимо этого, едва ли не каждый день будут идти дожди.

Такая же ситуация разовьется в Сибири. Там в начале первого месяца осени похолодает с восемнадцати-двадцати до пяти-шести градусов. 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  