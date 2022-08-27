Настрой на зимний лад: синоптики огорчили россиян прогнозом погоды на октябрь

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в грядущем октябре. По прогнозу метеорологов, середина осени огорчит жителей многих регионов. Холода придут даже в те области, в которых обычно в это время было относительно тепло.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»
Так, заморозки в октябре ожидаются на Северном Кавказе. Прежде всего резкое похолодание наступит в горных районах. Также там будут идти сильные дожди и дуть шквалистый ветер.
В центральных регионах и Москве обстановка будет еще хуже. По данным портала PRIMPRESS, середину осени столица проведет практически без солнца. Единственным днем, когда небо не будет затянуто тучами, станет 15 октября.
Не порадует горожан и температура воздуха. Столбики термометров не поднимутся выше отметки в плюс семь градусов, а к концу месяца — и вовсе опустятся ниже нуля.