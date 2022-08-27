Настрой на зимний лад: синоптики огорчили россиян прогнозом погоды на октябрь

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в грядущем октябре. По прогнозу метеорологов, середина осени огорчит жителей многих регионов. Холода придут даже в те области, в которых обычно в это время было относительно тепло.

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Так, заморозки в октябре ожидаются на Северном Кавказе. Прежде всего резкое похолодание наступит в горных районах. Также там будут идти сильные дожди и дуть шквалистый ветер.