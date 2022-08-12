Насколько подорожает ОСАГО в 2022 году

Резкий скачок цен на автомобили и запчасти к ним поверг в панику всех — и тех, кто давно за рулем, и тех, кто только собирался покупать машину. Стоимость полиса ОСАГО, вероятнее всего, тоже возрастет. Мы поговорили на эту тему с автожурналистом и автоэкспертом Александром Добиным.
— Что произойдет в ближайшее время со страховкой ОСАГО? Стоит ли ждать резкого взлета ее стоимости?
— ОСАГО и сейчас недешево. Я, кстати, не вполне понимаю, почему оно дорожает. Если подорожание автомобилей можно объяснить, то в случае со страховкой работает принцип «так хочется». Наши страховые компании очень любят под разными предлогами отказывать в страховых выплатах, когда наступает страховой случай.
Японские машины подорожали сильнее остальных. Фото: Global Look Press
Им жалко денег. И это понятно. Хотя в Европе, например, в распоряжении страховых компаний остается от 2 до 8 процентов тех сумм, которые они получают в виде страховых взносов. А у нас, если 60% не прилипло, — все пропало.
То есть совершенно разные понятия о прибыли, о рентабельности. Я не удивлюсь, если ОСАГО подорожает, хотя я не вижу поводов для этого. К чему привязана гражданская ответственность? Давайте подумаем. Подорожание запчастей? Допустим.
Как было раньше? Никаких денег у страховой компании на ремонт просить было нельзя, требовалось ставить машины в авторизованные сервисы. Там их ремонтировали, и с сервисом страховая компания расплачивалась сама.
Это действительно было выгодно, потому что страховая считала запчасти по закупочной цене, без наценки. То есть и страховая компания тратила меньше денег, и автовладельцу возвращали отремонтированную машину. Все были довольны.
— А сейчас как?
— Сейчас ситуация абсолютно другая. Запчасти стоят каких-то безумных денег, при этом запчастей просто нет, их невозможно достать. Нужно заказывать, ждать, это все время, а время тоже стоит денег.
Музейный «Москвич-427». Фото: Global Look Press
В договоре написано: либо денежная компенсация, либо ремонт. Страховые компании предлагают взять деньги, потому что иначе придется полгода ждать заказанных ими запчастей. Пожалуй, это единственная причина, по которой могут поднять стоимость ОСАГО.
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Добавьте еще такой пункт: независимо от того, что машина с пробегом, дилер при ремонте обязан поставить новую деталь. То есть с технической точки зрения, наверное, есть повод поднять стоимость. Другой вопрос — на сколько?
При штрафе 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО, может быть, выгоднее заплатить именно штраф — ну, допустим, три раза в год, чем выложить 20 тысяч за полис. Я надеюсь, что цены все-таки стабилизируются, а покупатели вынужденно привыкнут к новым ценам.
Привыкать придется долго — год, а может быть, три, а может быть, и пять. Желательно, чтобы за этот период ценник больше не увеличивался, а качество предлагалось адекватное цене.