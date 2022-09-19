Насколько Хагги Вагги безопасны для ребенка: Роскачество проведет исследование популярных игрушек

В последнее время особенно популярными стали игрушки Хагги Вагги. Жутковатые на вид персонажи хоррор-игры, которые перекочевали в реальную жизнь и стали любимыми мягкими игрушками детей по всему миру. Однако плюшевые игрушки беспокоят родителей детей, которые не знают, как влияют подобные персонажи на психику ребенка.

В конце 2022 года Роскачество представит результаты исследования качества в категории детских мягконабивных игрушек.

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Исследование позволит оценить качество такого социально значимого товара, даст возможность родителям лучше ориентироваться в выборе игрушек для своих детей.

Особое внимание будет уделено игрушкам, которые продаются в интернет-магазинах и маркетплейсах. Исследование включит в себя тестирование на безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, прочность.

Все игрушки также получат психолого-педагогическую оценку с привлечением сторонних экспертов о влиянии игрушек на психику ребенка, сообщается на сайте RSKRF.ru.