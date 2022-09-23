Народ рвет когти в Казахстан: цены на аренду жилья в Алматы и Астане взлетели в несколько раз

Ценник в стране территории бывшей СССР теперь равняется московскому и даже выше.
Астана.

Астана. Фото: Global Look Press

На новости о мобилизации многие россияне отреагировали бегством. Буквально в течение часа люди раскупили билеты на рейсы до Турции и другие государства безвизового режима.

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Позже спохватились ушлые дельцы и стали взвинчивать стоимость арендного жилья в безвизовых странах. Ксения Собчак показала в своем телеграмме скриншоты сайтов недвижимости, на которых видно, что заграничные квадраты теперь стоят космических денег.

«3-комнатную квартиру в южной столице Казахстана предлагают снять за 850 тыс. тенге (около 105 тыс. рублей). До объявления частичной мобилизации жилье можно было снять в 2-3 раза дешевле», — рассказала Ксения Собчак.

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