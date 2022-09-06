Накроет денежной волной: Павел Глоба назвал два знака зодиака, которых ждет финансовый успех в сентябре

Известный астролог Павел Глоба назвал два знака зодиака, которые в сентябре обогатятся. Денежной волной накроет Львов и Весы. Это значит, что для них полоса страданий закончится, пишет ProKazan.

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Если ранее Львам приходилось на всем экономить, считая каждую копейку, то с сентября все изменится. Уже после 5 числа Глоба предвещает им ощутимые материальные блага. В семью тоже вернется мир и лад, главное – не строить отношения на старых принципах.

Весы будут вознаграждены за личные страдания – их дела в ущерб себе окупятся. Причем, чем больше было таких поступков, тем объемнее будет денежная волна, отмечает Глоба. Точка отсчета, когда Весам воздастся, - 5 сентября.