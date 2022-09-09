«Наконец-то прошли без пробок»: Лоза рассказал о ситуации на трассе «М4-Дон»

Музыкант Юрий Лоза в «Телеграме» рассказал о текущей ситуации на трассе «М4-Дон».
«Докладываю. Наконец-то прошли без пробок. Может, сезон отпусков заканчивается, может, просто повезло, но мы нигде не стояли. Даже пресловутый мост в Каменск-Шахтинском не задержал. Вообще-то в этот раз ехалось легко, даже обгоняльщики на большегрузах не особо раздражали».
По словам Лозы, среди дальнобойщиков есть, к сожалению, те, кто не любит ехать в общем потоке. Один из водителей обязательно встает в скоростной ряд и едет со скоростью 91 километр в час. В итоге все легковушки ползут за ним, вместо того чтобы ехать с разрешенными 130 километрами. Это очень, как считает Лоза, утомляет.
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Ранее Лоза жаловался на трассу «М4-Дон». По его словам, это кормушка, на которой очень много ремонтов. Причем в некоторых местах стоят камеры, хотя можно спокойно ехать 110 километров в час.