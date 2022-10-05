Над Москвой и Белгородом появились странные «лазерные» столбы желтого света

В ночь на среду, 5 октября, жители Белгорода и Москвы заметили в небе странные «лазерные» столбы желтого цвета. Однако синоптики заявили, что это обычное атмосферное явление.

«Световые столбы — это оптическое явление в атмосфере, один из видов гало, создающийся преломлением света на ледяных кристаллах», — заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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А происходит это, по словам синоптика, когда солнце или луна находятся низко над горизонтом в момент восхода или захода небесного тела.