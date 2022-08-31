Начнут платить больше или меньше? Россиянам рассказали, что будет, если отложить оформление пенсии

Также уже с 1 сентября многие из пожилых людей смогут получить прибавку к пенсии. Но все зависит от банка, картой которого они пользуются.

К слову, эксперты теперь рассказали, что будет с выплатами, если выход на пенсию отложить. Отмечается, что этот срок можно отодвинуть от года до десяти лет, впоследствии выплата будет назначена в повышенном размере.