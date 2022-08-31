Начнут платить больше или меньше? Россиянам рассказали, что будет, если отложить оформление пенсии

Российские граждане могут отложить оформление пенсии на срок от года до десяти лет. В этом случае выплаты изменятся.
Пенсия

Пенсия. Фото: Global Look Press

По данным Росстата, общая численность пенсионеров в России на 1 января 2021 года составляет 45,637 млн человек. Получать пенсию стало проще, так как теперь выплаты приходят на банковскую карту или их можно получать на почте. Примечательно, что в скором времени российским пенсионерам повысят пенсии. Поправки в закон уже одобрены.

Также уже с 1 сентября многие из пожилых людей смогут получить прибавку к пенсии. Но все зависит от банка, картой которого они пользуются. 

К слову, эксперты теперь рассказали, что будет с выплатами, если выход на пенсию отложить. Отмечается, что этот срок можно отодвинуть от года до десяти лет, впоследствии выплата будет назначена в повышенном размере. 

Примечательно, что пенсия зависит от нескольких составляющих, стаж, пенсионные коэффициенты и размер отчислений работодателя.

«Чем больше отчисления работодателя от официальной зарплаты, тем выше будет пенсия», — отметила экономист Ольга Лебединская.

По ее словам, минимальный срок, на который можно отложить выход на пенсию, — 12 месяцев со дня возникновения права. За этот период поправочный коэффициент составит 1.056 для фиксированной выплаты и 1,07 для страховой выплаты. 

Если отложить оформление пенсии и продолжить работать, стаж и количество пенсионных коэффициентов будет расти.

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«Если обратиться за пенсией через, например, пять лет, то коэффициенты будут равны: 1,36 для фиксированной выплаты и 1,45 — для страховой. "Максимальный срок, на который можно отодвинуть оформление пенсии — 10 лет. В этом случае коэффициенты для фиксированной выплаты будет равен 2,11, для страховой — 2,32», — добавила представитель РЭУ, пишет 1prime.ru

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