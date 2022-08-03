Начнет проседать уже в августе: эксперт заявил о скором падении рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что в августе рубль будет показывать снижение к доллару и евро.

По его прогнозам, факторы, которые способствовали укреплению национальной валюты в июле, в последний месяц лета начнут ослабевать.

По оценкам Зельцера, рубль рискует сильно просесть в августе.

«Диапазон по доллару — 65–67 рублей», — высказался Михаил Зельцер.

Он добавил, что сбережения сейчас лучше всего хранить в китайском юане и гонконгском долларе.

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Напомним, по мнению другого аналитика, экономиста Михаила Беляева, к концу лета доллар будет стоить 60 рублей, а евро — 61 рубль.

По материалам Prime.ru.