На удаленку? Власти решают вопрос о дистанционном обучении

До начала нового учебного года остается все меньше времени. Пока школьники и студенты готовятся к занятиям, власти рассматривают главный вопрос. На кону – отмена линеек 1 сентября и перевод учащихся на дистанционное обучение. Всему виной – вспышка коронавируса.
«Заболеваемость начала расти в России в конце июля, и с тех пор ситуация не улучшилась, а только продолжает ухудшаться. При этом на начало сентября медики прогнозируют еще большее увеличение числа заболевших, поскольку в этом время начнется учебный год, а дети начнут массово ходить в школы, и число контактов между людьми вырастет», - сообщает PRIMPRESS.
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Ввиду всего этого власти всерьез задумались о переводе детей на дистанционное обучение и даже об отмене традиционных школьных линеек 1 сентября.