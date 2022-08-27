На удаленку? Власти решают вопрос о дистанционном обучении

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Ввиду всего этого власти всерьез задумались о переводе детей на дистанционное обучение и даже об отмене традиционных школьных линеек 1 сентября.