На пенсию в 50! Стали известны особые льготы для женщин

Для выхода на пенсию, как мужчинам, так и женщинам, нужно соблюсти ряд условий. Первое - это возраст. Для женщин он составляет 56,5 лет, а с 2028 года увеличится до 60 лет.
Однако уйти на заслуженный отдых можно гораздо раньше. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор по развитию АО «НПФ Эволюция» Дмитрий Ключник.
«Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет», - сказал Ключник.
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При этом, женщинам, которые воспитывают трое или четверо детей и также считаются многодетными, пенсию назначают на три и четыре года раньше пенсионного возраста. Для этого необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа.