На пенсию в 50! Стали известны особые льготы для женщин

Для выхода на пенсию, как мужчинам, так и женщинам, нужно соблюсти ряд условий. Первое - это возраст. Для женщин он составляет 56,5 лет, а с 2028 года увеличится до 60 лет.

Однако уйти на заслуженный отдых можно гораздо раньше. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор по развитию АО «НПФ Эволюция» Дмитрий Ключник.