На москвичей надвигается погодное бедствие: людей умоляют держаться подальше от деревьев

На Москву после аномальной жары «оранжевого» уровня надвигается дождь с грозой и сильным ветром.

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Водителей МЧС просит не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, рекомендует обойтись без поездок в ближайшие часы. Порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду.

Отметим, что ранее в Сочи случился настоящий катаклизм из-за лавинообразного дождя, который вызвал разлитие горной реки. Водная стихия смела все на своем пути. Одна женщина оказалась зажата между снесенными автомобилями и погибла.

Источник: КП.