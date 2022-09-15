«На курортах вернется лето»: 17-18 сентября на Юге России прогнозируют жару

После аномально холодной для начала сентября погоды на юге России и Северном Кавказе на южные курорты вернется тепло. В предстоящие выходные столбики термометров могут подняться до 30 градусов тепла и выше.

«На курортах у нас после определенного ненастья лето вернется. По крайней мере, будет усиливаться антициклон. Сегодня как раз к вечеру ожидается или в ночь прохождение теплого фронта, и дальше будет усиливаться область высокого атмосферного давления, благодаря чему в дневные часы температура повысится до плюс 25-30 градусов. Даже к выходным есть вероятность, что столбики термометров пересекут отметку плюс 30», — сообщил ТАСС 15 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так что тем, кто проведет уикенд 17 и 18 сентября на юге, повезет захватить кусочек тепла.

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