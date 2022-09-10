На кону — запрет на въезд в ЕС: опубликовано важное сообщение для россиян

Новость о запрете на въезд в Европейский союз гражданам из России не покидает первые строчки СМИ. Утверждалось, что уже с 12 сентября въезд в ЕС будет закрыт почти для всех россиян — исключениями назвали журналистов и граждан с семейными и гуманитарными обстоятельствами.
Еще больше новостей — в Telegram-канале «Звездная пыль»
Многие восприняли новость как данность, тем более что в ней была ссылка на еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильву Йоханссон. Однако посольство Финляндии в Москве выступило с опровержением информации.
«Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», — указали в финском диппредставительстве.
Ранее гендиректор «Аэрофлота» сделал заявление для российских туристов.
Источник: ТАСС.