На каждого школьника: по 20 тысяч рублей родителям предложили платить в России

Перед новым учебным годом все семьи школьников получили надежду на поддержку от государства. Речь идет об обеспечении детей школьными принадлежностями. Детский омбудсмен в республике Татарстан Ирина Волынец предложила ввести обеспечение канцелярией всех без исключения россиян с детьми школьного возраста.

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Речь идет о «школьном капитале», то есть так называемом сертификате на определенную сумму. Потратить деньги семья сможет только на школьные товары и детскую одежду, обналичить средства и пустить их на что-то другое будет нельзя. Сумма, которую предлагает выделять Волынец на каждого ребенка независимо от его возраста, — 20 тысяч рублей. Сумма будет ежегодно индексироваться.

«Цены растут, и для многих сборы в школу превращаются в самое настоящее испытание», — объясняет Волынец сайт News.ru. Когда именно инициатива будет рассмотрена, не сообщается.