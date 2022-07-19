На какую прибавку могут рассчитывать работающие пенсионеры уже с первого августа

С первого августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Эта социальная мера охватит порядка 7,3 миллиона человек в нашей стране.

Сумма прибавки, правда, небольшая. Максимальная составит для данной категории пенсионеров едва превысит 314 рублей.

Для работающих пенсионеров 1 августа будет произведена не индексация, а именно регулярный перерасчет страховых выплат по старости для такой категории граждан.

Продолжающие трудиться пожилые россияне могут рассчитывать только на пенсионные баллы, да и то в размере не более трех единиц. Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году, с тех пор они фактически заморожены.

«Правительство аргументирует отсутствие индексации тем, что работающим пенсионерам индексируют заработную плату, то есть их благосостояние растет благодаря росту зарплаты», — поясняет доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В нынешних экономических условиях в госказне может не быть средств для индексации пенсий работающим пенсионерам, поскольку на это нужно более 500 млрд рублей, уточнила доцент.

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По материалам MK.RU.