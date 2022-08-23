На какие курорты россияне массово скупают билеты на сентябрь

Специалисты онлайн-сервиса «Туту.ру» заявили, что российские туристы чаще всего скупают железнодорожные билеты на сентябрь в южные направления.

Лидерами списка стали Симферополь и Анапа. Билет в Крым, в среднем, обходится пассажиру в шесть тысяч рублей. В Анапу - 4,8 тысяч рублей.

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На третьем месте в списке предпочтений российских путешественников оказались поездки между Петербургом и Москвой. Средний билет по этому направлению стоит 2,8 тысячи рублей.