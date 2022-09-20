На фоне обилия политических новостей на ТВ россияне стали больше смотреть YouTube

Согласно данным, опубликованным на сайте Mediascope, в июле и августе 2022-го россияне стали проводить больше времени за просмотром видео на YouTube. В начале года средний показатель оставался стабильным и составлял 84 минуты в день. В мае он поднялся до 85 минут, в июле - до 87 минут, а в августе — до 88.

Количество россиян, которые хотя бы раз в сутки заходят в YouTube, в 2022 году тоже выросло. В августе 2021-го оно составляло примерно 41,3 миллиона человек, а теперь поднялось до 48 миллионов. Хотя по охвату пользователей видеохостинг все еще уступает таким интернет-ресурсам, как WhatsApp, «Яндекс», Google и «ВКонтакте».