На фоне обилия политических новостей на ТВ россияне стали больше смотреть YouTube

Согласно данным, опубликованным на сайте Mediascope, в июле и августе 2022-го россияне стали проводить больше времени за просмотром видео на YouTube. В начале года средний показатель оставался стабильным и составлял 84 минуты в день. В мае он поднялся до 85 минут, в июле - до 87 минут, а в августе — до 88.
Количество россиян, которые хотя бы раз в сутки заходят в YouTube, в 2022 году тоже выросло. В августе 2021-го оно составляло примерно 41,3 миллиона человек, а теперь поднялось до 48 миллионов. Хотя по охвату пользователей видеохостинг все еще уступает таким интернет-ресурсам, как WhatsApp, «Яндекс», Google и «ВКонтакте».
Эксперты издания «Коммерсантъ» считают, что внимание к YouTube растет на фоне того, что телевидение начало отказываться от развлекательных программ в сторону политических. Люди включают позитивные видео на этом сайте и потому, что в кинотеатрах стало меньше блокбастеров и некоторые популярные социальные сети оказались заблокированными.
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Напомним, что в начале 2022 года часто поднималась тема возможной блокировки YouTube, но сейчас такой исход маловероятен, считают эксперты.