На фоне мобилизации: в России вырос спрос на заморозку спермы

В России возрос спрос на услуги по заморозке спермы. Как пишет MK.ru, это связывают с объявленной в стране частичной мобилизацией.
Мужчины таким образом хотят сохранить свой биоматериал и продолжить свой род, несмотря на любые, даже самые трагичные обстоятельства.
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Сообщается, что ранее основными потребителями данной услуги были люди с определенными проблемами со здоровьем.
Теперь же банки биоматериала пользуются успехом у вполне здоровых мужчин, которые попадают под критерии частичной мобилизации.