На фоне мобилизации: в России вырос спрос на заморозку спермы

Суровые мировые условия меняют жизнь.
Банк биоматериала.

Банк биоматериала. Фото: Global Look Press

В России возрос спрос на услуги по заморозке спермы. Как пишет MK.ru, это связывают с объявленной в стране частичной мобилизацией.

Мужчины таким образом хотят сохранить свой биоматериал и продолжить свой род, несмотря на любые, даже самые трагичные обстоятельства.

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Сообщается, что ранее основными потребителями данной услуги были люди с определенными проблемами со здоровьем.

Теперь же банки биоматериала пользуются успехом у вполне здоровых мужчин, которые попадают под критерии частичной мобилизации.

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