На фоне мобилизации: в России вырос спрос на заморозку спермы

В России возрос спрос на услуги по заморозке спермы. Как пишет MK.ru, это связывают с объявленной в стране частичной мобилизацией.

Мужчины таким образом хотят сохранить свой биоматериал и продолжить свой род, несмотря на любые, даже самые трагичные обстоятельства.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».