На эти цели нужно 650 млрд рублей — это невозможно! Идею о 13-й пенсии разнесли в пух и прах

Не успела новость о том, что пенсионерам начнут выплачивать 13-ю пенсию, обрадовать россиян, как последовал новый удар. Союз пенсионеров РФ разнес инициативу в пух и прах, посчитав ее практически нереализуемой.

Как объяснил председатель президиума Союза Валерий Рязанский, на выделение дополнительных средств в бюджете страны может не хватить средств, а их, по самым скромным подсчетам, нужно порядка 650 млрд рублей.

Рязанский с большой долей вероятности предположил, что государство не выделит деньги на эту цель. Зато другая инициатива, прозвучавшая наряду с первой, имеет право на жизнь, заметил эксперт.

«Там есть вторая инициатива: сделать так, чтобы удвоенную фиксированную часть пенсии выплачивали не с 80, а с 70 лет. Это предложение интересно. Я бы его рассмотрел. Это было бы правильно», — цитирует председателя «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее появились известия, что пожилым могут начать выплачивать 13-ю пенсию. Законопроект уже внесен в Госдуму. Рассматривать его начнут осенью.