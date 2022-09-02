На детей дадут по 10 000 рублей - дата получения

На денежную выплату в размере 10 000 рублей могут рассчитывать те, кто подал соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Деньги придут тем, кто воспитывает ребенка с любой группой инвалидности.

Пособие рассчитано на уход за ребенком до 18 лет. Получить его могут как биологические родители, так и опекуны или усыновители. В Пенсионном фонде уточнили, что нужно дождаться сообщения.