На детей дадут по 10 000 рублей - дата получения

На денежную выплату в размере 10 000 рублей могут рассчитывать те, кто подал соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Деньги придут тем, кто воспитывает ребенка с любой группой инвалидности.
Пособие рассчитано на уход за ребенком до 18 лет. Получить его могут как биологические родители, так и опекуны или усыновители. В Пенсионном фонде уточнили, что нужно дождаться сообщения.
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Деньги будут поступать на счета в ближайшее время. Об этом сообщает PRIMPRESS.