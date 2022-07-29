На 7200 рублей: уже с 1 августа пенсия будет повышена

По закону о пенсионном обеспечении, страховая пенсия, выплачиваемая гражданам, состоит из двух частей: из фиксированной выплаты, размер которой на сегодня составляет 7220 рублей 74 копейки, и страховой, которая зависит от индивидуального коэффициента (пенсионных баллов и стажа). С 1 августа одну из категорий пенсионеров ждет значительная прибавка к пенсии.

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Получатели пенсий, которым в августе исполняется 80 лет, получат удвоенный размер фиксированной выплаты. То есть отныне у них ежемесячная выплата увеличится на 7220 руб. 74 копеек, сообщает сайт Konkurent.