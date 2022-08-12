На 7 месяцев вперед: пенсионеры могут воспользоваться новой льготой уже с сентября

Российские пенсионеры могут воспользоваться дополнительной льготой вне зависимости от суммы пенсии. Доступна она будет целых семь месяцев.
Специалисты соцзащиты рассказали, что сейчас во многих регионах действуют специальные программы для пожилых, благодаря которым они могут организовать свой досуг на бесплатной основе. Впервые за несколько лет пенсионеры смогут начать посещать занятия по катанию на коньках и лыжах.
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Как пишет PRIMPRESS, запись на такие занятия начнется в сентябре. Курсы будут проходить до марта следующего года, то есть ближайшие семь месяцев.