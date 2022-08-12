На 7 месяцев вперед: пенсионеры могут воспользоваться новой льготой уже с сентября

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Как пишет PRIMPRESS, запись на такие занятия начнется в сентябре. Курсы будут проходить до марта следующего года, то есть ближайшие семь месяцев.