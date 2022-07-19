На 4,5 тысячи рублей: россиянам рассказали о способе увеличить пенсию

Пенсионерам в этом году назначали дополнительные выплаты. Недавно проживающие в столице пенсионеры от 65 лет и старше могли получить единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей.
А также Владимир Путин подписал закон, согласно которому повысятся пенсии военнослужащим.
Эксперт Анастасия Киреева рассказала, как россияне могут увеличить пенсию. По ее словам, для этого нужно только подтвердить выпавший трудовой стаж. Она пояснила, что пожилые граждане, работавшие в советское время, чаще всего сталкиваются с неучтенными периодами стажа. Это связано с изменением политического строя и исчезновением архивов у многих предприятий.
Киреева подчеркнула, что в таком случае одной записи в трудовой книжке может быть недостаточно. Она пояснила, что следует в таком случае предоставить в Пенсионный фонд справку, которая подтвердит «выпавший» период трудовой деятельности, и попросить сделать перерасчет.
Но есть условие: для перерасчета ежемесячного пособия справку нужно предъявить до конца июля. По словам эксперта, такая справка с неучтенного места работы может увеличить пенсию сразу на 4,5 тысячи рублей, пишет Primpress.
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Напомним, что ранее эксперт также рассказал, что россиянам можно «докупить стаж» для выхода на пенсию.