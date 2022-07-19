На 4,5 тысячи рублей: россиянам рассказали о способе увеличить пенсию

Киреева подчеркнула, что в таком случае одной записи в трудовой книжке может быть недостаточно. Она пояснила, что следует в таком случае предоставить в Пенсионный фонд справку, которая подтвердит «выпавший» период трудовой деятельности, и попросить сделать перерасчет.

Но есть условие: для перерасчета ежемесячного пособия справку нужно предъявить до конца июля. По словам эксперта, такая справка с неучтенного места работы может увеличить пенсию сразу на 4,5 тысячи рублей, пишет Primpress.

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Напомним, что ранее эксперт также рассказал, что россиянам можно «докупить стаж» для выхода на пенсию.