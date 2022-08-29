На 10 лет оформить нельзя: Мария Захарова объяснила, почему перестали выдавать загранпаспорта

В МИДе объяснили, почему россиянам перестали выдавать загранпаспорта. Недоступным для оформления оказался документ нового образца, который действует на протяжении 10 лет.

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По словам Марии Захаровой, официального представителя МИД, паспорта на 10 лет перестали выдавать временно. То есть скоро возобновится процедура, а пока гражданам доступны документы сроком на 5 лет.

«Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних», - цитирует Захарову РИА «Новости».

Причина, по которой случилась приостановка, - в переформатировании процессов, связанных с технологическим прогрессом.