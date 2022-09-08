«Мы на пороге большого бума российского кино»: «Русская медиагруппа» предложила меры поддержки кинематографа в регионах

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке прошла сессия «Киноиндустрия и анимация Севера и Востока: новые рынки и технологии».
Выступившая на ней генеральный директор «Русской медиагруппы» Любовь Маляревская внесла предложение по поддержке кинематографа, напомнив об огромном потенциале, которым обладает в этом вопросе радио.
«Каждый год «Русская медиагруппа» поддерживает порядка 10 российских блокбастеров, — рассказала Любовь Маляревская. — И сегодня мы готовы активно включиться в поддержку и продвижение регионального кино.
Например, «Русское радио» — это более 3200 городов вещания, а это значит, что мы охватываем аудиторию по всей стране, знаем ее вкусы, предпочтения и можем смело говорить о том, что потребность в нашем кино есть и она очень велика.
И мы будем очень рады поддержать региональный северо-восточный российский кинематограф, который, в силу уникальной культуры и истории края, также уникален».
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В завершение эксперты сошлись на том, что российское кино ждет положительная динамика.
«Мы на пороге большого бума российского кино… Сейчас мы видим активное развитие онлайн-платформ, где можно найти отечественный контент — и это очень радостно», — подчеркнул генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков.