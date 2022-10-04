«Мы это увидим»: звезда «Битвы экстрасенсов» предсказала России большое будущее

Кажетта Ахметжанова ответила на вопросы, которые сейчас волнуют большинство россиян. В числе прочего звезда «Битвы экстрасенсов» предположила, когда утихнет сложная ситуация в мире.
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По словам Кажетты, кризис продлится около трех лет.
«В 2024 году все начнет стабилизироваться, а в 2025 году — завершится. За это время все россияне невероятно сплотятся», — рассказала шаманка PROZVEZD.
Ахметжанова заверила, что непростые времена только укрепят Россию, которую ждет большое будущее.
«Все в этом мире встанет на свои места и наша держава будет самым влиятельным государством мирового сообщества. И мы с вами все это увидим», — подытожила Кажетта.