«Мы это увидим»: звезда «Битвы экстрасенсов» предсказала России большое будущее

Кажетта Ахметжанова предположила, когда стабилизируется ситуация в мире.
Кажетта Ахметжанова. Фото: соцсети

Кажетта Ахметжанова. Фото: соцсети

Кажетта Ахметжанова ответила на вопросы, которые сейчас волнуют большинство россиян. В числе прочего звезда «Битвы экстрасенсов» предположила, когда утихнет сложная ситуация в мире. 

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По словам Кажетты, кризис продлится около трех лет. 

«В 2024 году все начнет стабилизироваться, а в 2025 году — завершится. За это время все россияне невероятно сплотятся», — рассказала шаманка PROZVEZD.

Ахметжанова заверила, что непростые времена только укрепят Россию, которую ждет большое будущее.

«Все в этом мире встанет на свои места и наша держава будет самым влиятельным государством мирового сообщества. И мы с вами все это увидим», — подытожила Кажетта.

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