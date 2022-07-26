МВФ: Россия эффективно поднимает экономику

Международный валютный фонд официально признал, что Россия успешно справляется с текущей экономической ситуацией, стабилизация финансового сектора была довольно эффективной.

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МВФ улучшил прогноз по спаду российской экономики с 8,5% до 6%, однако в 2023 году, напротив, понизил - с 2,3% до 3,5%.

По мнению экспертов, оценки улучшились из-за роста экспорта, который превзошел ожидания, а падение объяснили западными санкциями и рядом других причин.