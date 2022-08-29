Можно отхватить простыни и столики: поставщики IKEA начали продавать свою продукцию в онлайне

В этом году неожиданно многие зарубежные компании решили свернуть свой бизнес в России. Если люксовые бренды закрыли магазины, то McDonald’s и Starbucks продали бизнес. Поэтому в городах точки питания и кофейни работают, но уже под новым названием.
Многие также до последнего надеялись, что IKEA не станет закрывать магазины, но накануне стало известно об увольнении сотрудников.
Недавно шведская компания завершила онлайн распродажу в России. Многие покупатели расстроились, так как из-за технических проблем на сайт купить мебель и товары для дома было порой сложно. Но теперь поставщики IKEA начали продавать свою продукцию в онлайне.
С момента старта продаж на странице «Товары ИКЕА и аналоги» сервис для выбора и покупки товаров «Яндекс.Маркет» увеличил доступный ассортимент.
Наибольший прирост произошел за последние 10 дней после окончания распродажи IKEA в категориях мебели и текстиля. Об этом «Известиям» рассказали в компании в понедельник, 29 августа.
Так, на маркетплейсе стало в пять раз больше новых позиций мебели IKEA, среди кторых комод Malm, письменный стол Brimnes и другие популярные товары.
Также «Яндекс.Маркет» привез 87 видов постельного белья Arua от поставщика шведской сети, которое ранее закончилось из-за ажиотажного спроса.
Самым продаваемым товаром на странице «Товары ИКЕА и аналоги» в категории текстиля стали сатиновые простыни на резинках Arua (аналог IKEA Nattjasmin) в бежевом, серо-бирюзовом и темно-серых цветах.
На старте продаж менее чем за 24 часа простыни на резинке и наволочки этой серии стали самым популярным товаром для дома на сервисе по количеству заказов. В категории «мебель» чаще всего покупали белые табуреты Marius, коричневые кровати Neiden и белые письменные столы Mikke, пишут «Известия».