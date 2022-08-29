Можно отхватить простыни и столики: поставщики IKEA начали продавать свою продукцию в онлайне

Наибольший прирост произошел за последние 10 дней после окончания распродажи IKEA в категориях мебели и текстиля. Об этом «Известиям» рассказали в компании в понедельник, 29 августа.

Так, на маркетплейсе стало в пять раз больше новых позиций мебели IKEA, среди кторых комод Malm, письменный стол Brimnes и другие популярные товары.

Также «Яндекс.Маркет» привез 87 видов постельного белья Arua от поставщика шведской сети, которое ранее закончилось из-за ажиотажного спроса.

Самым продаваемым товаром на странице «Товары ИКЕА и аналоги» в категории текстиля стали сатиновые простыни на резинках Arua (аналог IKEA Nattjasmin) в бежевом, серо-бирюзовом и темно-серых цветах.

На старте продаж менее чем за 24 часа простыни на резинке и наволочки этой серии стали самым популярным товаром для дома на сервисе по количеству заказов. В категории «мебель» чаще всего покупали белые табуреты Marius, коричневые кровати Neiden и белые письменные столы Mikke, пишут «Известия».