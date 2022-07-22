Можно остаться без денег: пользователи «Сбербанк Онлайн» под угрозой

Россияне, использующие «Сбербанк Онлайн», рискуют лишиться денег на счетах. О новом виде мошенничества рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Теперь аферисты звонят не от имени полиции или сотрудников банков. А представляются представителями сотовых операторов. Они говорят пользователю, что его номер телефона оказался в доступе у злоумышленников, и они получили доступ ко всем сообщениям и приложениям абонента. И предлагают отключить такой доступ, нужно лишь ввести определенную команду на телефоне. Если человек соглашается, и выполняет команду, то данные со смартфона, действительно, становятся доступны посторонним.

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И тогда СМС или сообщения от интернет-банков могут быть скомпрометированы. Если вы попались на подобную уловку, не заходите в приложения банков, например, «Сбербанк Онлайн», иначе необходимые данные об операциях окажутся в руках мошенников.

Если вам позвонили с такой просьбой, постарайтесь как можно скорее закончить разговор и ни в коем случае не выполняйте требования, а лучше сами свяжитесь с сотовым оператором, сообщает PRIMPRESS