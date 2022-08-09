Может начаться уже завтра: финансисты предрекли скорое ослабление рубля

Финансисты чуть ли не хором предрекают скорое ослабление рубля. По мнению специалистов, период, когда рубль торговался к евро и доллару ниже 60 рублей, безвозвратно прошел.

Такой курс невыгоден никому. Аналитики уверены, что в ближайшие два-три месяца доллар дорастет до 70 рублей. Это по биржевому курсу. Для населения иностранная валюта будет стоить еще дороже.