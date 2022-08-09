Может начаться уже завтра: финансисты предрекли скорое ослабление рубля

Специалисты назвали факторы, от которых это зависит.
Российская валюта

Российская валюта. Фото: Global Look Press

Финансисты чуть ли не хором предрекают скорое ослабление рубля. По мнению специалистов, период, когда рубль торговался к евро и доллару ниже 60 рублей, безвозвратно прошел.

Такой курс невыгоден никому. Аналитики уверены, что в ближайшие два-три месяца доллар дорастет до 70 рублей. Это по биржевому курсу. Для населения иностранная валюта будет стоить еще дороже.

«Ослабление курса может начаться как завтра, так и во второй половине сентября, — считает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. — Многое зависит от двух факторов: когда на рынок допустят  нерезидентов и когда вступит в силу новая редакция бюджетного правила. ЦБ будет не столько покупать валюту в виде долларов и евро, сколько продавать рубли для покупки, к примеру, юаня». 

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По материалам MK.RU.

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