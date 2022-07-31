Мозги не плавятся? Средняя температура в Москве в первые два месяца лета оказалась выше многолетней нормы

В июне и июле 2022 года среднемесячная температура воздуха в Москве оказалась выше многолетней нормы. Об этом 31 июля сообщил известный синоптик Евгений Тишковец.

«Две трети лета уже позади, и по метеорологическому счету текущий сезон в Центральной России заслуживает похвальных оценок: например, среднемесячная температура воздуха в Москве за первые два месяца на 1,35 градуса оказалась выше многолетней нормы (положительное отклонение в июне плюс 1,3, в июле плюс 1,1 градуса), осадков выпало 79% от положенного (в июне - 42 мм (норма 75 мм), в июле - 91 мм (норма 94 мм)», - цитирует ТАСС ведущего сотрудника центра погоды «Фобос».