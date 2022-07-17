Москву ожидают новая гроза и холодная середина лета

Днем, 17 июля, Главное управление МЧС по Москве сообщило о надвигающемся ненастье.

Со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета спасатели предупредили, что до конца суток местами в столице ожидается кратковременный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра порывами до 15 метров в секунду.

В связи с этим сотрудники МЧС просят горожан быть особо осторожными на дорогах, а также вблизи деревьев и рекламных щитов, не оставлять детей без присмотра.

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Добавим, что ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что следующая неделя в Центральной России «напомнит раннюю осень». Североатлантические циклоны принесут с собой дождевые тучи и холодный воздух.

В дневные часы в Москве будет не выше +20 градусов, «возникнет ощущение конца метеорологического лета». Но к концу недели тепло вернется, воздух прогреется до +32 градусов.